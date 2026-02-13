Эксперт Епифанова: смартфоны и ноутбуки могут подорожать до 15% в России из-за техсбора

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Смартфоны в России могут подорожать на 5–10%, а ноутбуки – на 15% из-за нового технологического сбора. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявила заслуженный работник торговли РФ, член центрального совета партии "Справедливая Россия" Ольга Епифанова.

Она уточнила, что техсбор почти наверняка приведет к временному удорожанию электроники, так как новая пошлина увеличивает суммарные издержки импортеров. Их эффект усиливают валютные колебания, рост транспортных расходов и необходимость актуализировать сертификаты.

Эксперт объяснила, что в первые месяцы после вступления в силу техсбора производители и поставщики, возможно, будут менять цены, закладывая в них непредсказуемость поставок и колебаний курса.

В то же время рынок имеет механизмы сглаживания. В частности, сохраняется параллельный импорт, растет доля азиатских брендов, увеличиваются продажи подержанной техники. В связи с этим серьезного скачка цен ждать не стоит, уточнила Епифанова.

Техсбор начнет действовать с 1 сентября. Плательщиками станут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ввозят или производят продукцию с электронной компонентной базой.

Максимальный размер пошлины – не более 5 тысяч рублей за каждый компонент или продукцию. Полученные поступления будут зачисляться в федеральный бюджет.