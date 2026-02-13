Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля, 08:41

Технологии
Главная / Новости /

Эксперт Епифанова: смартфоны и ноутбуки могут подорожать до 15% в России из-за техсбора

Эксперт рассказала, как введение техсбора в РФ повлияет на стоимость гаджетов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Смартфоны в России могут подорожать на 5–10%, а ноутбуки – на 15% из-за нового технологического сбора. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявила заслуженный работник торговли РФ, член центрального совета партии "Справедливая Россия" Ольга Епифанова.

Она уточнила, что техсбор почти наверняка приведет к временному удорожанию электроники, так как новая пошлина увеличивает суммарные издержки импортеров. Их эффект усиливают валютные колебания, рост транспортных расходов и необходимость актуализировать сертификаты.

Эксперт объяснила, что в первые месяцы после вступления в силу техсбора производители и поставщики, возможно, будут менять цены, закладывая в них непредсказуемость поставок и колебаний курса.

В то же время рынок имеет механизмы сглаживания. В частности, сохраняется параллельный импорт, растет доля азиатских брендов, увеличиваются продажи подержанной техники. В связи с этим серьезного скачка цен ждать не стоит, уточнила Епифанова.

Техсбор начнет действовать с 1 сентября. Плательщиками станут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ввозят или производят продукцию с электронной компонентной базой.

Максимальный размер пошлины – не более 5 тысяч рублей за каждый компонент или продукцию. Полученные поступления будут зачисляться в федеральный бюджет.

"Деньги 24": около 200 млрд рублей хотят собрать с помощью технологического сбора в России

Читайте также


технологииэкономика

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика