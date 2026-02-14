В Балтийском море поврежден кабель между Польшей и Швецией

Фото: depositphotos/Asteri

Подводный кабель на дне Балтийского моря, соединяющий Польшу и Швецию, получил повреждения. Соединение было временно отключено из-за неисправности. Об этом сообщила пресс-служба компании Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE).

"На данный момент все указывает на то, что отключение не было вызвано преднамеренными действиями. Ведется подготовка к ремонту поврежденного компонента", – добавили в PSE.

Кабельная линия постоянного тока проходит по дну Балтийского моря на протяженности более 200 километров, она передает электрический ток мощность 600 МВт при напряжении 450 кВ.

В сентябре прошлого года подводный энергокабель EstLink 1, расположенный между Эстонией и Финляндией, вышел из строя. Инцидент произошел из-за неисправности, возникшей на преобразовательной подстанции Эспоо в Финляндии.

Спустя несколько дней американская компания Microsoft сообщила, что несколько ее подводных международных кабелей были оборваны в Красном море. В компании добавили, что произошедшее может повлиять на работу облачного сервиса Microsoft Azure.