Власти Британии выпроводили из своих вод российский сухогруз "Синегорск"

Фото: depositphotos/Asteri

Великобритания вытеснила из своих территориальных вод российский сухогруз "Синегорск", бросивший якорь из-за технической неисправности. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на британский Минтранс.

Судно вошло в Бристольский залив на юго-западе Англии вечером 27 января. Сухогруз бросил якорь в двух морских милях от побережья города Майнхед. Как отмечают журналисты, корабль находился в районе подводных телекоммуникационных кабелей, соединяющих Британию с другими странами.

Спустя некоторое время к судну направили британские военные самолеты. "Синегорску" также озвучили требование покинуть территориальные воды Великобритании. Вскоре сухогруз поднял якорь и вышел обратно в море.

Ранее сухогруз "Каспиан Шива" сел на мель в Каспийском море в 7 километрах от порта Махачкалы. Груза на нем не было. Уточнялось, что судно имело водотечность. Вода из балластного танка поступала в трюм. Позже стало известно, что высота волн в районе сухогруза превышала 1,5 метра. В связи с этим и по просьбе капитана судна были приостановлены спасательные работы. Экипаж приступил к откачке воды из трюмов и ожиданию улучшения погоды.