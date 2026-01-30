Форма поиска по сайту

Новости

Новости

30 января, 18:42

Общество

Россия заняла 34-е место в мировом рейтинге стран с лучшей кухней

Фото: depositphotos/tsuguliev

Россия заняла 34-е место в рейтинге самой вкусной кухни в мире. Об этом говорится на сайте организации World Population Review.

Уточняется, что рейтинг сформирован на основе 400 тысяч оценок более чем 11 тысяч блюд со всего мира. На 1-м месте оказалась греческая кухня, а следом в топ-3 попали блюда из Италии и Мексики.

Кроме того, в число лидеров вошли кухни Турции, Испании, Португалии, Индонезии, Франции, Японии и Китая. Последнее место занимают кухни Боливии, Лаоса и Никарагуа.

В это же время Грузия оказалась на 30-м месте, Литва – на 39-м, Украина заняла 43-е место, Азербайджан – 56-е, а Казахстан – 92-е. Ниже всех из постсоветских стран оказалась Армения – ее поместили на 93-е место из 99 стран.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказывала, что самым полезным видом сыра является адыгейский, однако подобные продукты не стоит есть в один день со сливочным маслом.

Купить сырные продукты из более чем 20 регионов России можно на столичных межрегиональных ярмарках и ярмарках выходного дня. На прилавках представлены козий сыр, рассольные сыры в греческом стиле и многие другие продукты.

"Доктор 24": врач рассказала о пользе спаржи

