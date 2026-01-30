Форма поиска по сайту

30 января, 21:23

Технологии
Reuters: Apple планирует производить больше премиальных iPhone из-за нехватки чипов

Apple может начать производить больше премиальных iPhone из-за нехватки чипов

Фото: depositphotos/mrsiraphol

Компания Apple в 2026 году отдаст приоритет производству флагманских моделей новых iPhone вместо базовых на фоне глобальной нехватки чипов памяти, сообщает Reuters.

Отмечается, что это также связано с изменениями маркетинговой стратегии. По данным СМИ, компания решила сосредоточиться на выпуске первого в истории складного iPhone и двух нескладных моделей iPhone 18. У них будет обновленная камера и увеличенный дисплей.

Их выпуск планируется во второй половине 2026 года, а выпуск базовых моделей отложат до первой половины 2027-го. Уточняется, что данный шаг направлен на оптимизацию ресурсов и максимизацию доходов и прибыли от премиальных устройств, а также на минимизацию производственных рисков.

Ранее южнокорейская транснациональная компания Samsung Electronics представила первый складывающийся втрое телефон Galaxy Z TriFold. В раскрытом виде диагональ экрана достигает 10 дюймов, что сравнимо по функциональности с планшетом.

Телефон способен работать в режиме мультизадачности. В частности, на каждом из экранов можно открыть отдельное приложение.

