Эксперт Муртазин: цена на iPhone 17 снизится к концу октября – началу ноября

Корпорация Apple презентовала новые линейки смартфонов, наушников и умных часов 9 сентября. Насколько сильно гаджеты отличаются от предыдущих поколений и почему акции компании рухнули сразу после премьеры – в материале Москвы 24.
Чем удивили?
Корпорация Apple провела презентацию новой продукции 9 сентября. Одной из самых ожидаемых премьер стали смартфоны линейки iPhone 17. Базовая модель оснащена 6,3-дюймовым экраном с частотой до 120 Гц и тонкими рамками, а также максимальной яркостью в 3 000 нит. Устройство работает на новом процессоре Apple A19, который на 20% мощнее по сравнению с чипом в iPhone 16 и вдвое превосходит iPhone 13.
Также в iPhone 17 есть две камеры на задней панели – основная на 48 мегапикселей и телеобъектив на 12. На передней же поставили новую фронтальную камеру на 24 мегапикселя. Смартфон будет доступен в пяти цветовых вариантах: черном, белом, лавандовом, салатовом и голубом. При этом объем памяти в базовой комплектации составляет 256 Гб.
Кроме того, Apple представила версии Pro и Pro Max. Дисплей первой модели равен 6,3 дюйма, второй – 6,9. Плюс в компании рассказали, что оптимизировали расход батареи на 40%, а полной зарядки хватит на 39 часов постоянного воспроизведения видео. Также в Pro и Pro Max встроена новая система охлаждения с испарительной камерой, защищающая от перегрева. Также устройства оснащены тремя камерами по 48 мегапикселей с поддержкой восьмикратного зума.
Еще одна новинка – модель iPhone Air, выделяется рекордно тонким корпусом – всего 5,6 миллиметра. Несмотря на размеры, смартфон в три раза лучше защищен от царапин и в четыре раза – от падений, уверяют в Apple. Основную камеру сделали на 48 мегапикселей, а фронтальную – на 18. Согласно заявленным характеристикам, в режиме воспроизведения видео iPhone Air может работать до 40 часов. Базовая модель будет стоить от 799 долларов, Air – от 999, Pro – от 1 099, а Pro Max – от 1 199.
Также компания представила третье поколение беспроводных наушников AirPods Pro. Ключевой инновацией стала функция перевода иностранной речи в режиме реального времени. Кроме того, диалог отображается на экране смартфона. Новая версия наушников получила улучшенное шумоподавление, датчик пульса и защиту от влаги. Автономность в режиме с активным шумоподавлением увеличилась с 6 до 8 часов. Цена составит от 249 долларов.
В числе других анонсов – умные часы Apple Watch SE 3 и Ultra 3. В частности, младшая модель поддерживает жестовое управление, быструю зарядку и сотовую связь 5G. Версия Ultra ориентирована еще и на расширенный мониторинг здоровья. Часы SE 3 оценены в 249 долларов, Ultra 3 – в 799.
Старт продаж новинок в США запланирован на 19 сентября. Однако после презентации акции Apple начали снижаться, сообщили СМИ со ссылкой на биржевые котировки. В частности, сразу после завершения мероприятия падение составило 1,37% и продолжилось в дальнейшем.
Оно того стоит?
Ведущий аналитик Mobile Research Эльдар Муртазин в беседе с Москвой 24 выразил мнение, что компания Apple попыталась переупаковать свои новинки, однако внутри практически ничего не поменялось. В частности, нет нейросетей и AI-функций, которые давно есть у конкурентов.
"При этом цены остаются высокими – но это объяснимо, поскольку продукция позиционируется как люксовая. И я не думаю, что он будет хорошо продаваться во многих странах", – указал эксперт.
По его мнению, для рационального покупателя в презентованных гаджетах нет ничего интересного. Нерациональные же могут найти свои плюсы, но таких пользователей становится все меньше, указал Муртазин.
При этом цены на предыдущие модели уже достаточно низкие. Это связано с тем, что в России спрос на iPhone сейчас минимален, подчеркнул Муртазин.
Эксперт в цифровой технике и сервисах Сергей Вильянов в разговоре с Москвой 24 назвал покупку новинок нерациональной, так как в России нет официального сервисного обслуживания техники Apple.
"При поломке гаджет придется везти в другую страну или ремонтировать с помощью деталей неизвестного происхождения, что уже вызывает вопросы", – заметил специалист.
Кроме того, ряд заложенных в iPhone функций в России не работают.
"В результате мы приобретаем премиальный смартфон от 100 тысяч рублей, но его возможности ограниченны. Поэтому покупка выглядит неоправданной", – заключил Вильянов.
При этом IT-эксперт, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер все же отметил ряд изменений в представленных новинках. В пример он привел версии Pro и Pro Max, у которых улучшенная камера и корпус из цельного алюминия, а также усовершенствованная система охлаждения и увеличенный объем аккумулятора. Модель Air же создана "скорее для эстетов", которые хотят прикоснуться к будущему, сказал специалист Москве 24.
Падение же акций Apple после презентации – "кратковременная рыночная реакция", объяснил Москве 24 член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
"Покупатели не совсем довольны новинками – ожидания неполностью оправдались", – предположил эксперт.
Тем не менее никакого краха Apple Разуваев не ожидает: компания остается крупной и важной корпорацией для американской экономики. Благодаря этому ее рост продолжится, а власти США будут защищать свой крупный бизнес, заключил Разуваев.