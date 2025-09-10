Эксперт Муртазин: цена на iPhone 17 снизится к концу октября – началу ноября

Корпорация Apple презентовала новые линейки смартфонов, наушников и умных часов 9 сентября. Насколько сильно гаджеты отличаются от предыдущих поколений и почему акции компании рухнули сразу после премьеры – в материале Москвы 24.

Чем удивили?

Фото: ТАСС/EPA/JOHN G. MABANGLO

Корпорация Apple провела презентацию новой продукции 9 сентября. Одной из самых ожидаемых премьер стали смартфоны линейки iPhone 17. Базовая модель оснащена 6,3-дюймовым экраном с частотой до 120 Гц и тонкими рамками, а также максимальной яркостью в 3 000 нит. Устройство работает на новом процессоре Apple A19, который на 20% мощнее по сравнению с чипом в iPhone 16 и вдвое превосходит iPhone 13.

Также в iPhone 17 есть две камеры на задней панели – основная на 48 мегапикселей и телеобъектив на 12. На передней же поставили новую фронтальную камеру на 24 мегапикселя. Смартфон будет доступен в пяти цветовых вариантах: черном, белом, лавандовом, салатовом и голубом. При этом объем памяти в базовой комплектации составляет 256 Гб.

Кроме того, Apple представила версии Pro и Pro Max. Дисплей первой модели равен 6,3 дюйма, второй – 6,9. Плюс в компании рассказали, что оптимизировали расход батареи на 40%, а полной зарядки хватит на 39 часов постоянного воспроизведения видео. Также в Pro и Pro Max встроена новая система охлаждения с испарительной камерой, защищающая от перегрева. Также устройства оснащены тремя камерами по 48 мегапикселей с поддержкой восьмикратного зума.

Еще одна новинка – модель iPhone Air, выделяется рекордно тонким корпусом – всего 5,6 миллиметра. Несмотря на размеры, смартфон в три раза лучше защищен от царапин и в четыре раза – от падений, уверяют в Apple. Основную камеру сделали на 48 мегапикселей, а фронтальную – на 18. Согласно заявленным характеристикам, в режиме воспроизведения видео iPhone Air может работать до 40 часов. Базовая модель будет стоить от 799 долларов, Air – от 999, Pro – от 1 099, а Pro Max – от 1 199.

Также компания представила третье поколение беспроводных наушников AirPods Pro. Ключевой инновацией стала функция перевода иностранной речи в режиме реального времени. Кроме того, диалог отображается на экране смартфона. Новая версия наушников получила улучшенное шумоподавление, датчик пульса и защиту от влаги. Автономность в режиме с активным шумоподавлением увеличилась с 6 до 8 часов. Цена составит от 249 долларов.

В числе других анонсов – умные часы Apple Watch SE 3 и Ultra 3. В частности, младшая модель поддерживает жестовое управление, быструю зарядку и сотовую связь 5G. Версия Ultra ориентирована еще и на расширенный мониторинг здоровья. Часы SE 3 оценены в 249 долларов, Ultra 3 – в 799.

Старт продаж новинок в США запланирован на 19 сентября. Однако после презентации акции Apple начали снижаться, сообщили СМИ со ссылкой на биржевые котировки. В частности, сразу после завершения мероприятия падение составило 1,37% и продолжилось в дальнейшем.

Оно того стоит?

Фото: ТАСС/AP/Godofredo A. VГЎsquez

Ведущий аналитик Mobile Research Эльдар Муртазин в беседе с Москвой 24 выразил мнение, что компания Apple попыталась переупаковать свои новинки, однако внутри практически ничего не поменялось. В частности, нет нейросетей и AI-функций, которые давно есть у конкурентов.

"При этом цены остаются высокими – но это объяснимо, поскольку продукция позиционируется как люксовая. И я не думаю, что он будет хорошо продаваться во многих странах", – указал эксперт.

По его мнению, для рационального покупателя в презентованных гаджетах нет ничего интересного. Нерациональные же могут найти свои плюсы, но таких пользователей становится все меньше, указал Муртазин.





Эльдар Муртазин ведущий аналитик Mobile Research Что касается стоимости, крупные розничные сети не ставят запредельные цены, поскольку ожидают низкого спроса. Уже к концу октября – началу ноября стоимость станет более-менее адекватной, и тогда продукцию можно будет покупать.

При этом цены на предыдущие модели уже достаточно низкие. Это связано с тем, что в России спрос на iPhone сейчас минимален, подчеркнул Муртазин.

Эксперт в цифровой технике и сервисах Сергей Вильянов в разговоре с Москвой 24 назвал покупку новинок нерациональной, так как в России нет официального сервисного обслуживания техники Apple.

"При поломке гаджет придется везти в другую страну или ремонтировать с помощью деталей неизвестного происхождения, что уже вызывает вопросы", – заметил специалист.

Кроме того, ряд заложенных в iPhone функций в России не работают.

"В результате мы приобретаем премиальный смартфон от 100 тысяч рублей, но его возможности ограниченны. Поэтому покупка выглядит неоправданной", – заключил Вильянов.

При этом IT-эксперт, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер все же отметил ряд изменений в представленных новинках. В пример он привел версии Pro и Pro Max, у которых улучшенная камера и корпус из цельного алюминия, а также усовершенствованная система охлаждения и увеличенный объем аккумулятора. Модель Air же создана "скорее для эстетов", которые хотят прикоснуться к будущему, сказал специалист Москве 24.





Артем Геллер IT-эксперт, председатель комиссии в Институте развития интернета Однако с покупкой я советую не торопиться. Ежегодно менять iPhone, возможно, стоит только тем, кто глубоко погружен в технологии и зависит от гаджета в работе. На самом деле разумнее переходить на новую модель через два-три поколения. Менять телефон каждый год – не лучшая идея, ведь принципиальной разницы между ними почти нет.

Падение же акций Apple после презентации – "кратковременная рыночная реакция", объяснил Москве 24 член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

"Покупатели не совсем довольны новинками – ожидания неполностью оправдались", – предположил эксперт.

Тем не менее никакого краха Apple Разуваев не ожидает: компания остается крупной и важной корпорацией для американской экономики. Благодаря этому ее рост продолжится, а власти США будут защищать свой крупный бизнес, заключил Разуваев.

