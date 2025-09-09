Apple представила iPhone 17 и AirPods Pro 3

Фото: apple.com

Американская корпорация Apple представила iPhone 17. Трансляция презентации велась на сайте компании.

В линейку вошли четыре новых устройства: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Базовая модель получила 6,3-дюймовый дисплей с более тонкими рамками и переменной частотой от 1 до 120 герц. Максимальная яркость экрана составила 3 000 нит. В смартфоне есть функция Always-on Display.

Гаджет имеет новый чип Apple A19, который на 20% быстрее чипа iPhone 16 и вдвое быстрее iPhone 13. На задней крышке телефона расположились две камеры: основная и сверхширокоугольная на 48 мегапикселей. За счет повышенного разрешения на основную камеру можно делать снимки с двукратным увеличением.

Телефон будет выпускаться в пяти цветах: лавандовом, голубом, салатовом, белом и черном. Базовая версия iPhone 17 имеет 256 гигабайтов памяти.

Толщина корпуса iPhone 17 Air составила 5,6 миллиметра. Модель стала самой тонкой в истории компании. Кроме того, iPhone 17 Pro можно будет приобрести в оранжевом цвете. У данной модели три камеры по 48 мегапикселей и восьмикратный зум.

Продажи iPhone 17 в США начнутся от 799 долларов (66 тысяч рублей), iPhone Air – от 999 долларов (83 тысячи рублей), iPhone Pro – от 1 099 долларов (91 тысяча рублей), iPhone Pro Max – от 1 199 долларов (100 тысяч рублей).

В ходе презентации Apple также анонсировала новые беспроводные наушники AirPods Pro 3, у которых впервые появилась функция перевода других языков в режиме реального времени.

Эта функция заглушает шум и голос собеседника и воспроизводит его речь на понятном пользователю языке. По словам разработчиков, диалог также будет выводиться на экране iPhone.

У новых наушников активное шумоподавление в два раза сильнее, чем у прошлой модели, а также лучше качество воспроизведения. Помимо функции перевода, в AirPods Pro 3 появился датчик пульса. Данные будут отображаться в приложении "Здоровье".

Наушники стали меньше, у них поменялась форма насадок и появилась защита от пота и дождя. Время автономной работы в режиме шумоподавления увеличилось с 6 до 8 часов. Цены на AirPods Pro 3 начинаются от 249 долларов (20 тысяч рублей).

Более того, на презентации показали новые модели умных часов Apple Watch. В частности, в SE установили новый чип S10, который обеспечивает работу жестов двойного касания и взмаха запястьем, доступность голосового помощника Siri на устройстве и быструю зарядку.

Apple Watch SE 3 предлагает возможности сотовой связи 5G и более прочное, чем когда-либо, защитное стекло. Версия операционной системы watchOS 26 поддерживает новый внешний вид Liquid Glass, фитнес-помощника Workout Buddy на основе искусственного интеллекта Apple Intelligence.

Часы Apple Watch Ultra 3 отличаются расширенными функциями для здоровья, фитнеса, безопасности и связи. Устройство может отправлять уведомления о признаках хронического повышенного давления и оценивать качество сна. Они также оснащены самым большим в линейке умных часов компании дисплеем.

Стоимость Apple Watch SE 3 составит 249 долларов (20 тысяч рублей), Apple Watch Ultra 3 – 799 долларов (66 тысяч рублей). В настоящее время они доступны для предзаказа, в продажу поступят с 19 сентября.

Ранее СМИ писали, что Apple планирует выпустить первый складной iPad в 2028 году. При этом в 2026-м в продаже появится складной iPhone. Как утверждали источники, первый складной смартфон станет частью линейки iPhone 18.