В РЖД рассказали о поездах, в которых пассажиры встретят Новый год дважды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пассажиры некоторых поездов дальнего следования смогут встретить Новый год дважды. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

"Некоторые составы в пути пересекают границы часовых поясов так, что пассажиры встречают Новый год дважды", – указали в компании.

В частности, встретят Новый год дважды пассажиры состава № 35, который 31 декабря уедет из Хабаровска (участок Известковая – Кундур-Хабаровский) и направится в Благовещенск. Также такая возможность появится у тех, кто поедет 30 декабря на поезде № 67 из Абакана (участок Калачинская – Омск) в Москву.

Помимо этого, дважды встретят Новый год пассажиры состава № 5, который планирует отправиться 31 декабря из Астрахани (участок Ртищево – Вертуновская) в Москву, а также поезда № 66, выезжающего 31 декабря из Тольятти (участок Базарная – Инза) в Москву.

В настоящее время дважды встретить Новый год в вышеперечисленных составах собираются около 600 пассажиров. Однако в РЖД указали, что свободные места еще есть.

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, изменится график работы Московского центрального кольца и Московского центрального диаметра.

МЦК будет перевозить пассажиров круглосуточно с интервалом движения "Ласточек" в 8 минут. Вместе с тем пригородные поезда на МЦД, а также на Ярославском и Павелецком направлениях будут выходить в рейсы до 03:00.

Режим работы МЦК в рождественскую ночь, с 6 на 7 января, продлен до 02:00, тоже с интервалом в 8 минут. На радиальных направлениях – до 03:00.

