Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 декабря, 12:53

Общество

Большинство россиян-путешественников встретят Новый год по пути в Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Больше всего россиян, которые будут находиться в путешествии в новогоднюю ночь, отправятся в Москву. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования одного из сервисов для планирования туристических поездок.

Аналитики проверили забронированные билеты на самолеты и поезда, которые приходятся на 31 декабря 2025 года – 1 января 2026 года. Выяснилось, что доля Москвы составляет 14,9% от всех бронирований. По данным экспертов, путешественники планируют потратить примерно 13 тысяч рублей в сутки на жилье в столице.

При этом многие туристы планируют отправиться в Санкт-Петербург – общая доля таких билетов составила 11,5%. Стоимость жилья в Петербурге в эти дни в среднем составляет 10,5 тысячи рублей за сутки.

На третьем месте расположился Сочи. Новый год по пути в этот город встретят 4,8% путешественников. При этом номер в гостинице обойдется им примерно в 12,7 тысячи рублей.

Также в топ попали Краснодар (3,4%), Екатеринбург (3,2%) и Владивосток (2,3%) – стоимость жилья в сутки в этих городах составила свыше 10, 9 и 7 тысяч рублей соответственно. Кроме того, популярностью пользуются такие направления, как Казань (2%), Благовещенск (1,8%), Оренбург (1,6%) и Сургут (1,4%). Цена за номер в сутки в этих городах составила свыше 11, 7, 5 и 6 тысяч рублей соответственно.

Самым популярным зарубежным направлением в новогоднюю ночь стал тайский Пхукет – 17,1%. Цена на отель в этом городе составила 28,3 тысячи рублей за сутки. Также в топ-3 попали столица Таиланда Бангкок (10,3%), Пекин (6,1%) и Санья (6%).

Ранее стало известно, что 110 самолетов российских авиакомпаний вылетят 31 декабря и приземлятся уже в 2026 году. В число авиакомпаний, организующих праздничные перелеты, вошли "Аэрофлот", Azur Air, "Северный ветер" (Nordwind), S7, "Победа", "Уральские авиалинии" и "Руслайн". Из запланированных рейсов 61 будет внутренним, 49 – международными.

Читайте также


общество

Главное

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

Почему в России ужесточат правила льготной ипотеки?

Льготные кредиты нередко использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий

Эксперты уверены: программа должна быть ориентирована на реальные нужды семей

Читать
закрыть

Приблизила ли новая встреча Трампа и Зеленского мир на Украине?

Эксперты уверены: говорить о возможности достижения мира в начале 2026 года излишне оптимистично

Кроме вопросов территориального размежевания, есть еще ряд нерешенных технических проблем

Читать
закрыть

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика