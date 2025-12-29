Большинство россиян-путешественников встретят Новый год по пути в Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Больше всего россиян, которые будут находиться в путешествии в новогоднюю ночь, отправятся в Москву. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования одного из сервисов для планирования туристических поездок.

Аналитики проверили забронированные билеты на самолеты и поезда, которые приходятся на 31 декабря 2025 года – 1 января 2026 года. Выяснилось, что доля Москвы составляет 14,9% от всех бронирований. По данным экспертов, путешественники планируют потратить примерно 13 тысяч рублей в сутки на жилье в столице.

При этом многие туристы планируют отправиться в Санкт-Петербург – общая доля таких билетов составила 11,5%. Стоимость жилья в Петербурге в эти дни в среднем составляет 10,5 тысячи рублей за сутки.

На третьем месте расположился Сочи. Новый год по пути в этот город встретят 4,8% путешественников. При этом номер в гостинице обойдется им примерно в 12,7 тысячи рублей.

Также в топ попали Краснодар (3,4%), Екатеринбург (3,2%) и Владивосток (2,3%) – стоимость жилья в сутки в этих городах составила свыше 10, 9 и 7 тысяч рублей соответственно. Кроме того, популярностью пользуются такие направления, как Казань (2%), Благовещенск (1,8%), Оренбург (1,6%) и Сургут (1,4%). Цена за номер в сутки в этих городах составила свыше 11, 7, 5 и 6 тысяч рублей соответственно.



Самым популярным зарубежным направлением в новогоднюю ночь стал тайский Пхукет – 17,1%. Цена на отель в этом городе составила 28,3 тысячи рублей за сутки. Также в топ-3 попали столица Таиланда Бангкок (10,3%), Пекин (6,1%) и Санья (6%).

Ранее стало известно, что 110 самолетов российских авиакомпаний вылетят 31 декабря и приземлятся уже в 2026 году. В число авиакомпаний, организующих праздничные перелеты, вошли "Аэрофлот", Azur Air, "Северный ветер" (Nordwind), S7, "Победа", "Уральские авиалинии" и "Руслайн". Из запланированных рейсов 61 будет внутренним, 49 – международными.

