Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 декабря, 07:26

Туризм

Москва и Санкт-Петербург стали самыми популярными направлениями для отдыха на Новый год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва и Санкт-Петербург стали самыми популярными направлениями для отдыха на Новый год среди россиян, показало совместное исследование одного из банков и сервиса для бронирования путешествий. Его результаты есть в распоряжении ТАСС.

На столицу пришлось 20,6% всех отельных заказов в России, при этом данный показатель остается неизменным второй год подряд. Санкт-Петербург – на втором месте с долей 16,6%.

Казань с долей бронирования гостиниц 4,4% занимает третье место. На четвертом и пятом – Эстосадок с 4,2% и Адлер с 4,1%.

В основном россияне выбирают отели, ночь в которых стоит в среднем 12 тысяч рублей. Наиболее распространенный срок бронирования составляет около 3 суток, как и в прошлом году.

Самыми востребованными оказались гостиницы категории 4 звезды, их выбирают в 30% случаев. Объекты без звезд, такие как хостелы или апартаменты, предпочитают 29,7% туристов, а спрос на отели 3 звезды составляет около 26,9%.

Помимо этого, выяснилось, что траты россиян на новогодние поездки выросли. Традиционно отдых на праздничные даты бронируют в ноябре–декабре. Размер трат по картам на отели и кемпинги за этот период составила 4,6 миллиардов рублей, что на 6% больше, чем в прошлом году. Всего было совершено более 675 транзакций в данных категориях, а размер среднего чека – 6,8 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что Москва заключила 10 соглашений с российскими регионами по взаимному наращиванию туристических потоков. В их числе – совместные проекты, направленные на развитие делового туризма и продвижение турпредложений, в частности, через цифровой сервис Russpass.

Читайте также


туризм

Главное

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика