Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва и Санкт-Петербург стали самыми популярными направлениями для отдыха на Новый год среди россиян, показало совместное исследование одного из банков и сервиса для бронирования путешествий. Его результаты есть в распоряжении ТАСС.

На столицу пришлось 20,6% всех отельных заказов в России, при этом данный показатель остается неизменным второй год подряд. Санкт-Петербург – на втором месте с долей 16,6%.

Казань с долей бронирования гостиниц 4,4% занимает третье место. На четвертом и пятом – Эстосадок с 4,2% и Адлер с 4,1%.

В основном россияне выбирают отели, ночь в которых стоит в среднем 12 тысяч рублей. Наиболее распространенный срок бронирования составляет около 3 суток, как и в прошлом году.

Самыми востребованными оказались гостиницы категории 4 звезды, их выбирают в 30% случаев. Объекты без звезд, такие как хостелы или апартаменты, предпочитают 29,7% туристов, а спрос на отели 3 звезды составляет около 26,9%.

Помимо этого, выяснилось, что траты россиян на новогодние поездки выросли. Традиционно отдых на праздничные даты бронируют в ноябре–декабре. Размер трат по картам на отели и кемпинги за этот период составила 4,6 миллиардов рублей, что на 6% больше, чем в прошлом году. Всего было совершено более 675 транзакций в данных категориях, а размер среднего чека – 6,8 тысячи рублей.

