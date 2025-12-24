Сергей Собянин: экономическая отдача туризма растет из года в год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Экономическая отдача туризма Москвы показывает рост из года в год, заявил Сергей Собянин во время ежегодного отчета в Мосгордуме о результатах деятельности правительства столицы.

"В 2030 году вклад отрасли в ВРП (валовой региональный продукт. – Прим. ред.) Москвы увеличится до 6–7%", – отметил мэр.

Градоначальник подчеркнул, что индустрия гостеприимства в настоящее время уже обеспечивает работой сотни тысяч жителей столицы.

Ранее сообщалось, что Москва заключила 10 соглашений с регионами РФ по взаимному наращиванию туристических потоков. В их числе – совместные проекты, направленные на развитие делового туризма и продвижение турпредложений, в частности, через цифровой сервис Russpass.