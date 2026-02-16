BZ: инцидент с Макроном и Мерцем в Мюнхене грозит расколом между Францией и ФРГ

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Kay Nietfeld

Конфуз, который произошел на полях Мюнхенской конференции по безопасности между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, демонстрирует серьезный кризис в отношениях между их странами. Об этом говорится в статье Berliner Zeitung.

Речь идет о видео, на котором Макрон присоединяется к пресс-конференции с Мерцем и британским премьером Киром Стармером. Французский лидер несколько раз пытался обратить на себя внимание немецкого канцлера, однако тот игнорировал его, обмениваясь шутками со Стармером.

"Эта сцена выглядит как моментальный снимок того, о чем многие говорят шепотом: германо-французские отношения, часто называемые "двигателем Европы", в настоящее время переживают глубокий кризис", – отмечает автор статьи.

Он указал, что по итогам Мюнхенской конференции европейские страны выглядят растерянными: Франция кажется "хромой уткой", а у ФРГ больше нет четкого плана. По данным СМИ, страны Европы в последние годы находятся в положении аутсайдеров. К примеру, в ситуации с конфликтом на Украине Евросоюз даже не участвует в ключевых переговорах.

Политика европейских лидеров в последние годы сводится к постоянному наращиванию вооружений. При этом внутренний раскол ЕС сопровождается снижением поддержки прежнего курса со стороны населения.

Ранее сообщалось, что месть Мерца Макрону за провал плана по передаче Украине замороженных российских активов может разрушить европейское единство в борьбе с Россией.

В ответ на публикации СМИ французский президент заявил о хороших отношениях с немецким канцлером. По словам Макрона, они по-прежнему остаются хорошими друзьями.