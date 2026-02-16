Форма поиска по сайту

16 февраля, 11:46

Политика

В ГД предложили автоматизировать начисление налоговых вычетов

Фото: depositphotos/zaktatyana

В России может появиться механизм автоматического начисления налоговых вычетов по наиболее востребованным категориям. Письмо с таким предложением направил в Минфин РФ вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, передает ТАСС.

В обращении парламентария говорится, что существующий порядок подачи документов на налоговый вычет включает сбор бумажной документации, заполнение декларации 3-НДФЛ и подачи ее в установленные сроки. Для многих россиян, особенно пенсионеров и маломобильных граждан, это становится непреодолимым барьером.

"В результате чего значительные средства, положенные по закону, просто не доходят до людей", – подчеркнул Чернышов.

В связи с этим он предложил внедрить автоматическое начисление вычета по ключевым категориям. При этом ФНС РФ будет сама формировать и направлять гражданам уведомления с суммой вычета, исходя из данных, которые уже имеются в распоряжении государства.

Для получения средств потребуется лишь подтвердить согласие в личном кабинете на портале "Госуслуг". Технологическая возможность для внедрения такого механизма существует: данные для имущественного вычета есть в системах Росреестра, а данные об НДФЛ – у налоговых агентов.

"Для вычета за обучение информация о договорах и платежах также может быть верифицирована через данные, предоставляемые образовательными организациями в рамках оказания госуслуг", – подчеркнул депутат.

Ранее в ГД предложили начать откладывать на год вступление в силу новых налоговых законов, повышающих ставки, сборы и страховые взносы. Парламентарии объясняли, что повышение налогов может вступать в силу уже через месяц после публикации закона. Это бьет не только по бизнесу, но и по обычным гражданам.

