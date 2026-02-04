Форма поиска по сайту

В ГД предложили освобождать самозанятых женщин от уплаты налога при рождении ребенка

Фото: 123RF.com/milkos

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение правительства России законопроект, освобождающий на год от уплаты налога на профессиональный доход женщин при рождении ребенка. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Согласно ему, льгота будет действовать с первого дня налогового периода, в котором ФНС примет соответствующее решение. При этом право обратиться за ее получением сохраняется в течение года со дня рождения ребенка.

По мнению авторов инициативы, такой подход позволит не торопиться с оформлением льготы в послеродовой период, когда женщина не ведет деятельность из-за адаптации к материнству и сбора документов. Льготу можно будет реализовать позже, в момент фактического возобновления или начала профессиональной деятельности.

Как отмечается в пояснительной записке, эта мера направлена на формирование дополнительных гарантий стабильности для женщин-предпринимателей в социально значимый период, обеспечивает адресную государственную поддержку и способствует непрерывности их экономической активности после рождения ребенка.

Ранее Владимир Путин подписал закон об оплате больничных и декрета для самозанятых. Эксперимент по добровольной уплате такими гражданами взносов на социальное страхование, позволяющий им оформлять оплачиваемый больничный, проходит на всей территории России с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года.

