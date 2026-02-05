Эксперт Полынова: таяние снега весной в Подмосковье спровоцирует грибной бум

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Таяние снега весной в Подмосковье спровоцирует грибной бум летом и осенью. Об этом заявила кандидат географических наук, доцент департамента рационального природопользования Института экологии РУДН Ольга Полынова.

"Тающий снег глубоко увлажняет почву и подстилку, создавая стартовый запас влаги; решающую роль сыграет погода в конце апреля – мае: при периодических теплых дождях условия для массового роста будут почти идеальными", – приводит слова эксперта Агентство "Москва".

Полынова подчеркнула, что окончательный прогноз можно будет дать ближе к концу весны. Если бум все же случится, то развернется в Подмосковье и начнется с классического летне‑осеннего грибного сезона. В частности, в конце июля массово пойдут подберезовики, подосиновики и белые (боровики). А в сентябре и начале октября наступит пик для белых грибов, рыжиков, груздей и осенних опят.

"Первыми же, уже в мае – июне, в области можно ожидать роста сморчков и строчков", – добавила Полынова.

По ее словам, в пределах МКАД массовый рост лесных грибов маловероятен, за исключением крупных лесопарков, например, "Лосиного острова" или Битцевского леса. Также на удобряемых городских газонах могут локально появляться шампиньоны и навозники.

Ранее москвичей предостерегли от покупки грибов на трассе, так как это может привести к серьезному отравлению и аллергической реакции. Предостережение особенно актуально для грибов, которые с учетом пористой структуры впитывают все вредные вещества из окружающей среды.

Кроме того, не разбирающимся в грибах категорически не рекомендовано покупать их с рук. Вместо съедобных грибов покупателям могут подсунуть несъедобные, что также может привести к серьезному отравлению.