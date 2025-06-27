Врач Писарева предостерегла от покупки грибов на трассе

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Покупка грибов и ягод на трассе может привести к серьезному отравлению и аллергической реакции. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Ирина Писарева.

Специалист напомнила, что в период сбора урожая вдоль трасс зачастую появляются продавцы ягод, фруктов и грибов.

"Однако покупатель никогда не узнает наверняка, где они были выращены или собраны, какие добавки при этом использовались, какими удобрениями опрыскивались и как давно. Другими словами, у них нет сертификата безопасности", – объяснила диетолог.





Ирина Писарева врач-диетолог Если продукты стоят на трассе открытыми, в них попадают токсичные вещества, выхлопные газы и даже тяжелые металлы. Во время еды весь этот набор попадает в наш организм.

Употребление таких продуктов может привести к аллергическим реакциям и серьезному отравлению, подчеркнула Писарева. Это особенно актуально для грибов, которые с учетом пористой структуры как губка впитывают все вредные вещества из окружающей среды.

Кроме того, не разбирающимся в грибах врач категорически не рекомендовала покупать их с рук. Вместо съедобных грибов покупателям могут подсунуть несъедобные, что также может привести к серьезному отравлению, заключила Писарева.

Ранее аллерголог-иммунолог Видновской больницы Наталья Попова рассказала, что чрезмерное употребление клубники может привести к аллергии и проблемам с пищеварением. Безопасной для взрослого человека она назвала порцию в 200–300 граммов клубники в сутки. Детям до трех лет специалист рекомендовала употреблять несколько ягод в день, старше трех – 50–100 граммов в день.

