В перинатальном центре Кабардино-Балкарии родился мальчик весом почти 5 кг

Фото: телеграм-канал "ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КБР"

В перинатальном центре Кабардино-Балкарии родился мальчик весом 4 850 граммов и ростом 55 сантиметров. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

Для Натальи Шевченко это третьи роды. Ее старшие дети появились на свет с весом в 3 900 и 3 800 граммов.

В центре уточнили, что роды прошли самостоятельно и штатно. Сейчас мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

"Наталья, поздравляем Вас с рождением сыночка! Желаем малышу расти здоровым, а семье – наслаждаться новым счастьем", – заявили в медучреждении.

Ранее две здоровые девочки появились на свет в Ставропольском краевом клиническом перинатальном центре у пациентки с двумя матками и двумя шейками матки. Каждый ребенок при этом развивался в отдельном органе.

На 34-й неделе беременности у пациентки развилась умеренная преэклампсия с повышением артериального давления. С учетом этого состояния врачи приняли решение о кесаревом сечении. В результате операция прошла успешно.

