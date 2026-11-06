В Бельгии не приняли отставку правительства премьер-министра Де Вевера

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Король Бельгии Филипп не принял отставку правительства премьер-министра Барта Де Вевера и поручил ему продолжать поиск компромисса по национальному бюджету на 2027 год. Об этом говорится в заявлении дворца.

Сроки, в которые бюджет должен быть согласован, в заявлении не указаны. Согласно телеканалу VTM, в ходе консультаций с монархом руководители всех пяти партий правящей коалиции подтвердили намерение найти компромисс. Это и стало причиной продления полномочий правительства.

Однако Де Вевер заявил, что соглашения по бюджету пока нет. Неспособность партнеров по коалиции договориться он назвал "ужасным провалом".

В связи с повышением военных расходов в годовом бюджете Бельгии не хватает 10 миллиардов евро. Устранить эту проблему можно с помощью сокращения социальных расходов либо повышения налогов и сборов, но в коалиции к согласию по конкретным мерам не пришли.

Госдолг Бельгии в 2025 году достиг 735 миллиардов евро, или 110% валового внутреннего продукта. Это беспрецедентно высокий уровень, поэтому Де Вевер пытается не допустить роста долга, то есть не компенсировать дефицит новыми займами.

Повышение военных расходов поддерживают сам премьер-министр и министр обороны страны Тео Франкен: траты они объясняют противостоянием с Россией. При этом в Бельгии единогласны в этом вопросе: ни одна партия не предлагает отказываться от наращивания военных расходов.

Ранее сообщалось, что Де Вевер на брифинге не стал отвечать на вопрос о разморозке части российских активов. Он сказал, что не понимает журналистку, и попросил спросить об этом на немецком. Затем премьер-министр отдельно пожаловался, что представительница немецкого СМИ не задала вопрос на своем родном языке.

В свою очередь, министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявил, что страна не намерена рассматривать предложение ряда стран Евросоюза об изъятии замороженных российских активов. Швеция, Польша, Нидерланды и Испания призвали возобновить дискуссию об экспроприации и использовании суверенных активов России, заблокированных на площадке Euroclear в Бельгии, для поддержки Киева.