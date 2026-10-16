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16 октября, 15:25

Политика

Премьер-министр Бельгии сравнил Китай с Волан-де-Мортом

Фото: depositphotos/jackmalipan

Китай для европейских политиков стал антагонистом серии книг о Гарри Поттере Волан-де-Мортом, поскольку страна не упоминается напрямую во франко-немецком документе о защите европейского рынка. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер в ходе брифинга.

"Я воспользовался функцией поиска Google и ввел туда "Китай" и получил ноль результатов, поэтому я называю это запиской о Волан-де-Морте. Вы не говорите, о ком идет речь, но это выглядит, ощущается и читается так, будто речь идет о Китае", – заявил Де Вевер.

Глава бельгийского правительства отметил, что европейские страны согласны с необходимостью защищать собственный рынок от избыточных производственных мощностей, субсидирования и использования торговых зависимостей как средств давления. Он отметил, что торговый дефицит Евросоюза с Китаем увеличивается ежедневно и уже превышает один миллиард евро в сутки.

Де Вевер добавил, что ни у одной из 27 стран ЕС нет положительного торгового сальдо с КНР, и назвал такое положение дел неустойчивым.

Отдельно премьер призвал к существенному сокращению бюджета Европы. Он заявил, что у ЕС нет средств на новые приоритеты при сохранении прежних финансовых обязательств.

В качестве примера Де Вевер привел Германию, которая, по его словам, также заявила о невозможности продолжать финансировать все новые амбициозные проекты. Бельгия, подчеркнул политик, тем более не располагает необходимыми ресурсами.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц и лидеры еще пяти стран ЕС выступили против предложенного Еврокомиссией бюджета на 2028–2034 годы в размере двух триллионов евро. Германия, Нидерланды, Швеция, Дания, Австрия и Финляндия потребовали сократить расходы на сотни миллиардов евро и провести фундаментальную реформу финансового плана.

Эти шесть государств обеспечивают около 40% поступлений в бюджет ЕС и предлагают направить больше средств на оборону и инновации, сократив финансирование сельского хозяйства и менее обеспеченных регионов. В то же время Испания, Италия и еще 15 стран выступают за увеличение расходов, а Франция предлагает ввести общеевропейские сборы. Для утверждения бюджета необходимо согласие всех 27 государств Евросоюза, а согласовать финансовый план планируется до конца года.

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