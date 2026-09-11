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11 сентября, 13:57

Политика

ЕК распределила все предусмотренные на 2026 год средства на оружие для Украины

Фото: depositphotos/11354851​

Еврокомиссия распределила все 28,3 миллиарда евро, которые были выделены на оборонные нужды Украины в этом году. Об этом рассказал представитель ЕК Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе, передает РИА Новости.

В ЕК уточнили, что деньги распределены с учетом приобретаемого оружия и иной военной продукции, а также с определением поставщиков и необходимых объемов и сроков реализации. При этом на данный момент направлена Украине лишь часть средств – примерно 8,4 миллиарда евро.

"Есть разница между тем, что было распределено – около 28 миллиардов евро, – и тем, что было выплачено. Здесь остается разрыв. Поэтому в оставшиеся месяцы года нам предстоит еще довольно большая работа", – указал представитель ЕК.

В свою очередь, глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью добавила, что ЕС пока будет оказывать Украине финансовую помощь без конфискации замороженных активов России.

"Мы сосредоточены на том, чтобы действительно очень четко работать с Украиной. Сначала мы выполним наши обязательства по своевременному выделению кредита Украине, а затем оценим другие финансовые потребности, прежде чем мы сможем говорить о конкретных возможных инструментах для их удовлетворения", – подчеркнула Пинью.

Ранее ЕК одобрила отправку Украине 6,1 миллиарда евро, которые будут направлены на приобретение оружия. Речь идет в том числе про системы противовоздушной и противоракетной обороны, ракеты, боеприпасы и радары.

Кредит ЕС Украине в размере 90 миллиардов евро рассчитан на 2026–2027 годы. Из этой суммы 60 миллиардов евро предназначены для оборонных нужд, еще 30 миллиардов – для бюджетной поддержки. На этот год предусмотрено до 45 миллиардов евро помощи, включая 28,3 миллиарда на оборонные цели и 16,7 миллиарда бюджетной поддержки.

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