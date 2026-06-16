Евросоюз рассматривает выделение Украине еще 45 млрд евро

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Евросоюз на саммите "Большой семерки" (G7) во Франции вынесет на обсуждение вопрос о выделении Украине еще около 45 миллиардов евро. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции перед саммитом.

По ее словам, уже согласованный кредит ЕС в 90 миллиардов евро покрывает две трети потребностей Украины на 2026 и 2027 год.

"В отношении еще одной трети мы надеемся на партнеров Украины. Мы будем обсуждать этот вопрос здесь, на саммите", – отметила фон дер Ляйен.

Она также рассказала, что первый транш в 9 миллиардов евро отправят Киеву до конца этого года.

Евросоюз и Украина официально приступили к переговорам о вступлении на межправительственной конференции в Люксембурге. Председатель Европейского совета Антониу Кошта назвал это историческим шагом к будущему Украины в ЕС.

Ранее в МИД РФ заявили, что европейские страны продолжают "гнуть свою линию" по поводу конфликта на Украине, не имеющую ничего общего с политическими и военными реалиями.