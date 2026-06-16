Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:26

Политика

Евросоюз рассматривает выделение Украине еще 45 млрд евро

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Евросоюз на саммите "Большой семерки" (G7) во Франции вынесет на обсуждение вопрос о выделении Украине еще около 45 миллиардов евро. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции перед саммитом.

По ее словам, уже согласованный кредит ЕС в 90 миллиардов евро покрывает две трети потребностей Украины на 2026 и 2027 год.

"В отношении еще одной трети мы надеемся на партнеров Украины. Мы будем обсуждать этот вопрос здесь, на саммите", – отметила фон дер Ляйен.

Она также рассказала, что первый транш в 9 миллиардов евро отправят Киеву до конца этого года.

Евросоюз и Украина официально приступили к переговорам о вступлении на межправительственной конференции в Люксембурге. Председатель Европейского совета Антониу Кошта назвал это историческим шагом к будущему Украины в ЕС.

Ранее в МИД РФ заявили, что европейские страны продолжают "гнуть свою линию" по поводу конфликта на Украине, не имеющую ничего общего с политическими и военными реалиями.

Читайте также


политиказа рубежом

Как в РФ усилят защиту детей от деструктивного контента?

Обезопасить детей можно с помощью двух составляющих – образования учителей и образования родителей

Читать
закрыть

Как долго продержится сделка между США и Ираном?

Эксперты уверены: с критикой могут выступить как оппозиция, так и часть сторонников Трампа

Читать
закрыть

Ужесточат ли требования к автомобилям старше 30 лет в России?

Эксперты уверены: будущие требования не должны быть избыточными

Нововведение незначительно повлияет на безопасность дорожного движения

Читать
закрыть

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика