16 июня, 08:38Мэр Москвы
Собянин сообщил об отсутствии пострадавших при атаке на объект МНПЗ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Объект Московского НПЗ (МНПЗ) оказался поврежден одним из беспилотников. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
В результате случившегося никто не пострадал. Однако экстренные службы уже работают на месте происшествия.
Также мэр предупредил, что в течение последних суток противник продолжает атаковать столицу с помощью БПЛА.
Атака БПЛА на Москву отражается с утра 16 июня. На данный момент в столичном регионе сбито 60 дронов.
На этом фоне для обеспечения безопасности полетов аэропорт Шереметьево обслуживал рейсы по согласованию с соответствующими органами. Однако спустя время ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты. В настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме.
На данный момент не принимают и не отправляют самолеты аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский.