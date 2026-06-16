Собянин сообщил об отсутствии пострадавших при атаке на объект МНПЗ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Объект Московского НПЗ (МНПЗ) оказался поврежден одним из беспилотников. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

В результате случившегося никто не пострадал. Однако экстренные службы уже работают на месте происшествия.

Также мэр предупредил, что в течение последних суток противник продолжает атаковать столицу с помощью БПЛА.

Атака БПЛА на Москву отражается с утра 16 июня. На данный момент в столичном регионе сбито 60 дронов.

На этом фоне для обеспечения безопасности полетов аэропорт Шереметьево обслуживал рейсы по согласованию с соответствующими органами. Однако спустя время ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты. В настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме.

На данный момент не принимают и не отправляют самолеты аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский.

