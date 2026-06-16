16 июня, 08:35 (обновлено 16.06.2026 09:03)Транспорт
Аэропорты Шереметьево и Жуковский сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Фото: depositphotos/Chalabala
Аэропорты Шереметьево и Жуковский отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает в МАХ Росавиация.
Воздушные гавани работают в штатном режиме. Временные меры вводились для обеспечения безопасности полетов.
Ранее сообщалось, что в небе над столицей было нейтрализовано уже 60 вражеских дронов. Атака БПЛА на столицу началась утром во вторник, 16 июня.
На данный момент столичные аэропорты Внуково, Домодедово не принимают и не выпускают самолеты.