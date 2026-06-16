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16 июня, 08:35 (обновлено 16.06.2026 09:03)

Транспорт

Аэропорты Шереметьево и Жуковский сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Фото: depositphotos/Chalabala

Аэропорты Шереметьево и Жуковский отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает в МАХ Росавиация.

Воздушные гавани работают в штатном режиме. Временные меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что в небе над столицей было нейтрализовано уже 60 вражеских дронов. Атака БПЛА на столицу началась утром во вторник, 16 июня.

На данный момент столичные аэропорты Внуково, Домодедово не принимают и не выпускают самолеты.

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