Ограничения введены в аэропортах Внуково и Шереметьево

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Временные ограничения введены в столичных аэропортах Внуково и Шереметьево, сообщает пресс-служба Росавиации.

Авиагавани не принимают и не выпускают самолеты. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Ранее аналогичные меры ввели в аэровокзалах Жуковский и Домодедово. Они тоже закрыты на прием и выпуск воздушных судов.

Это связано с атакой БПЛА на Москву, которая началась во вторник, 16 июня. По последним данным, в столичном регионе уже уничтожено 20 вражеских беспилотников. На месте падения обломков работают экстренные службы, отмечал Сергей Собянин.