Собянин: два летевших на Москву БПЛА сбиты системой ПВО Минобороны

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО уничтожили два беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Мэр столицы добавил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

На фоне атаки БПЛА в столичных аэропортах Внуково и Домодедово введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Оба аэропорта принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.