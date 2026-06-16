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01:15

Политика

Лукашенко заявил, что его больше не называют диктатором

Фото: depositphotos/palinchak

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его больше никто не называет диктатором. Об этом он рассказал в интервью Al Arabiya.

По словам Лукашенко, "это время уже ушло". Он отметил, что не встречается лично с главами европейских стран, однако находится в контакте с ними либо через их представителей, либо напрямую, как, например, во время недавнего телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Меня никто из них никогда не называл диктатором, потому что это было смешно. Никакой я не диктатор, потому что у меня нет ресурсов для того, чтобы кому-то что-то диктовать", – подчеркнул глава Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что военный конфликт на Украине может получить совсем иное качество, если на территорию Белоруссии будет осуществлена атака с какой-либо территории.

Он также прокомментировал заявления Киева о том, что Украина определила 500 целей на территории Белоруссии для потенциальных ударов в случае вступления Минска в конфликт. Президент Белоруссии отметил, что у Минска есть "одна очень серьезная цель" с точными координатами.

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