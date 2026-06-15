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15 июня, 22:35

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Лукашенко: конфликт на Украине гораздо сложнее, чем конфликт США и Ирана

Лукашенко сравнил украинский и иранский конфликты

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Конфликт на Украине гораздо сложнее, чем противостояние США и Ирана, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya English.

По его мнению, Соединенные Штаты совершили "фатальную ошибку", втянувшись в конфликт с Ираном. Он считает, что делать это было нельзя.

Отвечая на вопрос о том, действовали ли США самостоятельно или их подтолкнул союзник, Лукашенко отметил, что американцы не могли бы пойти на такой шаг без собственного желания.

"То, что Израиль втянул Америку в эту войну, – это факт. Большой, малый факт – не знаю, время покажет. Но то, что американцы не та страна, которую можно на поводке коротком водить, – это тоже факт", – указал он.

Кроме того, белорусский президент считает, что президент США Дональд Трамп "абсолютно может" остановить конфликт на Ближнем Востоке. Он добавил, что некоторые недавние факты "последнего времени об этом говорят".

Ранее Трамп подтвердил заключение мирного соглашения с Ираном. Также на этом фоне он объявил об открытии Ормузского пролива и снятии морской блокады США.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

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