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11 августа, 15:47

Туризм

В РСТ заявили о сохранении высокого спроса на поездки в Китай на фоне тайфуна "Долфин"

Фото: AP Photo/Achmad Ibrahim

Спрос на поездки в Китай у российских туристов сохраняется на высоком уровне, аннулирований туров из-за тайфуна "Долфин" нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

Как подчеркнули в РСТ, участившиеся удары стихии не влияют на туристический спрос. По словам туроператоров, у китайских партнеров есть четкий алгоритм действий на такие случаи, поэтому туристы остаются в безопасности.

Эксперт союза туриндустрии, коммерческий директор туристической компании Воскан Арзуманов отметил, что тайфуны в августе – привычное явление для Китая. Власти были готовы к непогоде и принимали все необходимые меры. Он указал, что свыше 90% клиентов компании в Китае отдыхают на Хайнане, куда стихия не добралась.

"Есть также туристы на материке, мы не получали от них претензий и жалоб. Не видим и аннуляций или отказов от будущих поездок, хотя значительная часть туристов летит на Хайнань через материк рейсами китайских авиакомпаний", – рассказал Арзуманов.

Вместе с тем в РСТ указали, что тайфун хоть и ослаб, но продолжает вызывать сильные дожди на востоке и в центральной части страны. Шанхай столкнулся с наводнением и отменой около 1 400 рейсов, приостановлено паромное сообщение, ограничено движение поездов и метро.

"Пока информации о возобновлении рейсов нет, все будет зависеть от того, как поведет себя тайфун", – цитирует РСТ эксперта Екатерину Горскую.

По ее словам, в ближайшие дни прогнозируется уменьшение силы ливней. Но пока вылеты туристов переносятся на другое время.

Тайфун "Долфин" обрушился на восточное побережье Китая 9 августа. Сильные ливни прогнозируются в разных частях провинций Фуцзянь, Чжэцзян, Цзянсу, Аньхой, Хубэй, Хэнань, Шаньдун, Цзянси, Тяньцзинь, а также в Пекине и Шанхае до 12 августа. В преддверии стихии правительства восточных регионов КНР эвакуировали более 420 тысяч человек.

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