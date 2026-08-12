Приложение "Яндекс Пэй" удалено из App Store

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Сервис "Яндекс Пэй" пропал из магазина приложений App Store. При попытке перейти на страницу появляется уведомление о том, что он больше недоступен в России.

"Не волнуйтесь, ваши деньги в безопасности, вы можете и дальше спокойно пользоваться нашими сервисами", – сообщили в телеграм-канале "Яндекс Пэй".

Пользователей iOS призвали не удалять приложение, поскольку оно еще продолжает работать. Также можно добавить веб-версию "Яндекс Пэй" на домашний экран устройства.

В компании отметили, что приложение по-прежнему доступно для скачивания и обновления в каталоге Google Play.

"Нам тоже грустно, что так произошло. Но мы продолжим развивать наши сервисы и делать их еще лучше и выгоднее для вас. А с приложением что-нибудь придумаем", – добавили в компании.

Ранее Apple удалила из магазина приложений App Store сервисы VK. В Минцифры России назвали это политически мотивированным решением и подчеркнули, что действия компании могут быть связаны с недобросовестной конкуренцией и стремлением защитить позиции зарубежных сервисов.

В связи с этим Apple было выдано предупреждение о необходимости устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем. Основанием для выдачи предупреждения также стало то, что на устройствах с операционной системой iOS по умолчанию установлена иностранная поисковая система.