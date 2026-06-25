Приложения "ВКонтакте", VK Video, VK Music и "Одноклассники" пропали из App Store

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Мобильные приложения "ВКонтакте", "Дзен", "VK мессенджер", "VK знакомства", VK Video, VK Music, "Одноклассники", Mail.ru, Skillbox для IPhone пропали из App Store. При переходе по ссылке для скачивания высвечивается надпись, что приложения недоступны.

В свою очередь, пресс-служба VK подтвердила факт удаления приложений и напомнила, что компания никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках. В компании назвали действия Apple неприемлемыми и ничем не мотивированными.

"Своими действиями Apple ограничивает российских пользователей в доступе к востребованным сервисам, которыми ежедневно пользуются десятки миллионов", – заявили в VK.

Из-за этой ситуации пользователи IPhone теперь не смогут получать push-уведомления о сообщениях и важных событиях. В это же время ранее установленные приложения VK продолжают функционировать. Приложения VK для пользователей Android доступны в RuStore, Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store и на официальных сайтах продуктов, резюмировали в компании.

Ранее из App Store пропало мобильное приложение ВТБ "Сириус". В самой финансовой организации позже отметили, что установить актуальную версию мобильной программы можно в офисах ВТБ. Для этого от клиента банка потребуется лишь паспорт и данные для входа в аккаунт Apple ID.

До этого корпорация Apple разрешила японским пользователям iPhone устанавливать приложения вне AppStore. Такие изменения стали возможны благодаря специальным законам, которые обязывают Apple открывать мобильную систему для локальных аналогов AppStore. В ГД отмечали, что следующей в очереди станет Россия.