Глава "Ростелекома" назвал Apple "врагами" после удаления MAX из App Store

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Глава "Ростелекома" Михаил Осеевский назвал американскую компанию Apple "врагами" после удаления приложения MAX из маркета App Store. Его слова, сказанные в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

По мнению Осеевского, на фоне продвижения мессенджера удаление MAX из App Store является недружественным шагом. При этом он считает, что подобные действия американской компании не должны приводить к тому, что российская сторона предпримет аналогичные шаги.

"Я надеюсь, что наши коллеги из VK проведут дополнительные консультации, но лучше это узнать у них", – заключил глава "Ростелекома".

Мессенджер MAX стал недоступен в App Store с 3 июня. В пресс-службе VK сообщали, что приложения, которые ранее были установлены пользователями, работают в штатном режиме. Представители национальной платформы уже направили запрос в Apple для разъяснения ситуации.

При этом приложение можно установить с помощью RuStorе, GooglePlay, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store и Vivo Store. Также скачать МАХ можно через официальный сайт.

