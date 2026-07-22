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22 июля, 08:40

Политика

Посол Мирошник связал увольнение Сырского с внешними группами влияния

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Отставка Александра Сырского с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) стала результатом борьбы за раздел бюджета министерства обороны. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с газетой "Известия".

"Главные игроки находятся за пределами Украины. Это разные группы влияния, которые стоят за (экс-главой Минобороны Украины Михаилом. – Прим. ред.) Федоровым, которые стоят за (президентом Украины. – Прим. ред.) Владимиром Зеленским. Поэтому здесь их главная задача – разделить тот бюджет, который в этом году составил примерно 100 миллиардов долларов", – сказал он.

По мнению дипломата, за освоение средств военного бюджета ведут борьбу различные группы влияния. В частности, за Федоровым стоит ряд украинских бизнесменов, которых поддерживают американские демократические силы. В их числе – олигархи и медиамагнаты Томаш Фиала и Виктор Пинчук.

Ранее СМИ писали, что они перенаправляют миллиардные военные бюджеты на подряды для подконтрольных им IT-компаний и производителей беспилотных летательных аппаратов.

Масштабные кадровые перестановки на Украине начались в июле. Сначала Верховная рада приняла решение об отставке премьер-министра Юлии Свириденко, а также других членов правительства, включая Федорова. После этого Зеленский назначил главу СБУ Евгения Хмару исполняющим обязанности министра обороны.

Журналисты, в свою очередь, писали, что кадровые изменения спровоцировали разногласия между Федоровым и Сырским. В частности, по стране начали проходить митинги в поддержку бывшего министра обороны и против экс-главкома ВСУ.

Первые сообщения об увольнении Сырского с должности также изначально появились в прессе. Тогда Генштаб ВСУ опроверг эти данные. Однако сам Зеленский позднее выступил с официальным заявлением, в котором объявил нового главнокомандующего украинской армией. Им стал Михаил Драпатый.

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