Депутат Рады Железняк заявил о необходимости уволить главкома ВСУ Сырского

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Депутат Верховной рады Ярослав Железняк призвал уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского из-за устаревшей системы военного управления. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Сырского необходимо уволить. Модель военного управления должна соответствовать характеру войны 2026 года. Текущая система этого не обеспечивает", – говорится в посте.

В частности, чиновник напомнил, что решения о базовом обеспечении бригад военной техникой согласовывались месяцами, при этом обеспечение получали только лояльные руководству ВСУ командиры. Депутат также указал на системные кадровые проблемы в армии и отметил, что резонансные уголовные дела и журналистские расследования о пытках и убийствах в ВСУ не приводили к кадровым изменениям.

Более того, Железняк фактически возложил на Сырского ответственность за работу военкоматов и принудительную мобилизацию, подчеркнув, что "ответственность за провальные решения перекладывается на нижние структуры".

"Пришло время услышать требования людей и принять решение о замене Сырского!" – добавил политик.

Между тем газета Financial Times со ссылкой на источники в украинском руководстве сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность отставки Сырского на фоне протестов против увольнения министра обороны Михаила Федорова, который конфликтовал с главкомом.

В четверг и пятницу, 16 и 17 июля, в Киеве и ряде других городов страны прошли митинги в поддержку Федорова и против Сырского. В рамках акций граждане использовали функцию отправки платных подарков в мессенджере Telegram, чтобы выразить Зеленскому недовольство отставкой министра обороны и потребовать смещения главкома ВСУ.

Как рассказал высокопоставленный киевский источник, на текущих выходных, 18–19 июля, Зеленский соберет военное руководство страны, чтобы заслушать оценки ситуации на поле боя и провести собеседования с кандидатами на пост главкома. Одно из требований президента к возможному преемнику Сырского – обеспечить плавный переход власти и стабильность на всем протяжении фронта.

Недовольство Сырским ранее выражала еще одна депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. В конце марта она подала в суд на главнокомандующего ВСУ на фоне неудач украинской армии в зоне СВО.

Свое решение чиновница обосновывала тем, что действия Сырского привели к потере жизней граждан и территорий государства. Более того, она добавляла, что "не забудет" экс-командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содола, которого сняли с должности после массовой критики со стороны солдат.