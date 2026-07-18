Инспектор ДПС погиб в ДТП в Домодедовском городском округе

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

В Домодедовском городском округе в результате столкновения легкового автомобиля со служебным мотоциклом погиб инспектор ДПС. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Московской области.

Авария произошла в субботу, 18 июля, на 7-м километре автодороги "Шебанцево – Голубино – Глотаево". 54-летний водитель иномарки столкнулся с мотоциклом, которым управлял сотрудник ДПС.

"В результате ДТП травмы, не совместимые с жизнью, получил 33-летний инспектор ДПС, находившийся при исполнении служебных обязанностей", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте случившегося работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства аварии.

Ранее в Аркадакском районе Саратовской области в результате опрокидывания автомобиля Chevrolet Niva погибли два человека – водитель и пассажир. Еще одного пассажира доставили в медучреждение.