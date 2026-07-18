Число пострадавших от атак БПЛА в Подмосковье выросло до 61 человека

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Число пострадавших от атак БПЛА в Московской области выросло до 61 человека. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в мессенджере MAX.

По его словам, 20 из них получили помощь амбулаторно, госпитализация им не потребовалась. 9 человек находятся в тяжелом состоянии, 31 – в состоянии средней тяжести. Все они получают необходимую помощь под наблюдением медиков.

У большинства диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, черепно-мозговые травмы, переломы, ожоги и отравление продуктами горения, добавил Воробьев.

"Больше всего людей пострадали в Электростали – 57 человек. Еще четверо – на территории Ногинска", – подчеркнул он.

Губернатор также выразил благодарность врачам, фельдшерам, сотрудникам скорой помощи и спасательных служб за профессионализм и оперативность.

Он отметил, что власти поддерживают связь со всеми пострадавшими, а также пообещал оказать им и семье погибшего всю необходимую помощь и поддержку.

Несколько городских округов Подмосковья подверглись атаке украинских БПЛА в ночь на 18 июля. Всего средства ПВО нейтрализовали над регионом 48 дронов. В результате атаки беспилотников на логистический центр в Московской области погиб один человек.

Кроме того, обломки уничтоженного дрона упали на здание детского сада в Электростали. Никто из детей и сотрудников не пострадал. Вместе с тем в Ногинске после падения беспилотника загорелась нефтебаза. В результате травмы получили 2 человека. По факту произошедшего возбуждено дело о теракте.

Прокуратура Московской области взяла на контроль соблюдение прав граждан, пострадавших в результате атаки украинских беспилотников в Ногинске и Электростали.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, в свою очередь, направила обращения верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и специальному представителю генсекретаря организации Ванессе Фрезье в связи с новой волной атак ВСУ на российские регионы.