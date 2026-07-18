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18 июля, 09:56

Происшествия

Татьяна Ким пообещала оказать поддержку пострадавшим из-за атаки ВСУ на склады Wildberries

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Основательница Wildberries Татьяна Ким назвала ужасными событиями атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на логистические центры компании в Тамбовской и Московской областях минувшей ночью, 18 июля. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

"Ужасная ночь, ужасные события для нашей компании и для нашей страны. Это боль, которую нельзя передать словами", – следует из поста.

Она выразила соболезнования родным и близким погибших и пообещала оказать помощь их семьям, а также пострадавшим.

Об обстреле логистического центра маркетплейса в Котовске Тамбовской области сообщил ранее губернатор региона Евгений Первышов. Жертвами инцидента стали 7 сотрудников ночной смены, еще 25 граждан пострадали. Из них 23 были госпитализированы.

Один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии, шестеро – в тяжелом, а 16 – в состоянии средней степени тяжести. У большинства из них диагностированы осколочные ранения. Врачи прилагают все усилия для оказания необходимой помощи.

В свою очередь, факт атаки на территорию склада Wildberries в Электростали подтвердил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, падение дрона привело к ранению 24 человека. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о теракте. В рамках расследования правоохранители дадут уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые вновь совершили диверсии против мирного населения.

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