18 июля, 11:20Транспорт
Росавиация объявила о снятии ограничений во Внуково
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Росавиация объявила о снятии ограничений в аэропорту Внуково. Заявление распространила пресс-служба ведомства.
Авиагавань вновь приступила к приему и выпуску гражданских самолетов в соответствии с обычным расписанием.
Внуково переходило на обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами утром 18 июля. Решение было принято с учетом временных ограничений на использование воздушного пространства вблизи аэровокзала.
Последний запрет вводился на фоне проведения операций по отражению атак вражеских беспилотников. К настоящему моменту общее количество сбитых над территорией московского региона БПЛА с 18 июля достигло 65.