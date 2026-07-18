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18 июля, 11:20

Транспорт

Росавиация объявила о снятии ограничений во Внуково

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Росавиация объявила о снятии ограничений в аэропорту Внуково. Заявление распространила пресс-служба ведомства.

Авиагавань вновь приступила к приему и выпуску гражданских самолетов в соответствии с обычным расписанием.

Внуково переходило на обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами утром 18 июля. Решение было принято с учетом временных ограничений на использование воздушного пространства вблизи аэровокзала.

Последний запрет вводился на фоне проведения операций по отражению атак вражеских беспилотников. К настоящему моменту общее количество сбитых над территорией московского региона БПЛА с 18 июля достигло 65.

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