Число погибших при землетрясениях в Венесуэле возросло до 5 тысяч человек

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Число жертв в результате двойного землетрясения в Венесуэле достигло 5 069 человек. Об этом сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес, опубликовав сводку правительства в своем телеграм-канале.

"Погибли 5069 человек, пострадали 16 740, спасены 6 462", – говорится в документе.

За последние сутки число погибших увеличилось на 139, количество спасенных осталось неизменным.

По данным властей, без жилья из-за стихийного бедствия остались 17 907 человек. Кроме того, в 107 временных лагерях размещены 21 235 человек.

Стихия повредила 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились. В ликвидации последствий землетрясения участвуют 2 278 иностранных спасателей, 30 989 сотрудников различных служб и 31 745 добровольцев.

Несколько сильных подземных толчков были зафиксированы в Венесуэле 24 июня. Землетрясение стало самым мощным в стране за последние 126 лет.

Разрушения затронули Каракас и другие регионы. В стране продолжают оценивать ущерб от произошедшего, а также работу пунктов временного размещения для тех, кто остался без жилья.

Россия направила Венесуэле лекарства, продовольствие, палатки и предметы первой необходимости, а также группу специалистов для ликвидации последствий стихийного бедствия. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль поблагодарил правительство РФ и директора латиноамериканского департамента МИД РФ Александра Щетинина за помощь в ЧП.

