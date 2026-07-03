Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июля, 13:19

Политика

Россия направит Венесуэле гумпомощь для преодоления последствий землетрясения

Фото: ТАСС/AP Photo/Miguel Medina

Россия направит Венесуэле гуманитарную помощь для преодоления последствий землетрясения. Об этом сообщил директор латиноамериканского департамента российского МИД Александр Щетинин, передает РИА Новости.

По его словам, в Каракас будут отправлены палатки для временного размещения людей, продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости. Кроме того, командируются специалисты в области обеспечения санитарно-эпидемиологического контроля, добавил он в ходе церемонии, посвященной 215-й годовщине подписания Декларации независимости.

Серия подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5 была зафиксирована в Венесуэле 24 июня. Прошедшее землетрясение стало самым сильным в стране за последние 126 лет.

По последним данным, погибли 2 295 человек, еще 12 400 граждан получили ранения. Среди пострадавших оказались трое россиян. У них выявили травмы легкой и средней степени тяжести.

Национальный траур в республике в память о погибших продлится до 7 июля. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес выразила соболезнования семьям погибших и пожелала выздоровления пострадавшим.

Новости мира: 44-летнего мужчину спасли из-под завалов в Венесуэле после землетрясения

Читайте также


политикапроисшествияза рубежом

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

Введут ли в России финансовое поощрение первой свадьбы?

Эксперты считают предложение дотировать свадьбы несвоевременным

Читать
закрыть

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика