В аэропорту Внуково ввели временные ограничения

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Столичный аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом в МАХ сообщила Росавиация.

Введение временных ограничений связано с обеспечением безопасности полетов. Пассажирам посоветовали уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее в Домодедово и Жуковском вводились временные ограничения на прием и выпуск рейсов. В Жуковском их позже сняли, а Домодедово продолжает работать по согласованию.

Начиная с ночи 3 июля силы ПВО уничтожили уже 11 беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.