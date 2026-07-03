03 июля, 13:35Транспорт
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Столичный аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом в МАХ сообщила Росавиация.
Введение временных ограничений связано с обеспечением безопасности полетов. Пассажирам посоветовали уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.
Ранее в Домодедово и Жуковском вводились временные ограничения на прием и выпуск рейсов. В Жуковском их позже сняли, а Домодедово продолжает работать по согласованию.
Начиная с ночи 3 июля силы ПВО уничтожили уже 11 беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.