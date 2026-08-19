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19 августа, 12:48

Мэр Москвы

Собянин: около станции Санино МЦД-4 сформируют новую улично-дорожную сеть

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин рассказал о планах сформировать новую улично-дорожную сеть около станции Санино МЦД-4. Об этом мэр сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

Для удобного подъезда к железнодорожным путям построят более 3 километров дорог. Одна из них пройдет от Боровского шоссе до станции Санино и далее до Зайцевского шоссе. Другая свяжет Санино с поселком Кокошкино.

Также появится здание конечной станции общественного транспорта с ультрабыстрыми зарядками для электробусов. Там же обустроят светофоры и остановочные пункты.

Кроме того, планируется изменить маршруты городского транспорта. Благодаря этому жителям районов Внуково и Филимонковского будет проще добираться на работу и к социальным объектам, подчеркнул градоначальник.

Завершить строительные работы планируется в следующем году. Улучшение связности районов и развитие улично-дорожной сети – один из приоритетов Москвы. Это соответствует целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее сообщалось, что в Мнёвниковской пойме построят и реконструируют около 3,8 километра улично-дорожной сети. В планах создать дополнительную транспортную связь между станциями метро "Мнёвники" и "Терехово", а также сделать проезды к крупным объектам – Академии хоккея Александра Овечкина, баскетбольному клубу ЦСКА, многофункциональному комплексу с ареной для регби и новому зданию Большого Московского цирка.

Новый путепровод соединит Тимирязевский район с Бутырским

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