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Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров выступил за проведение выборов в стране, чтобы "свести счеты" с президентом Владимиром Зеленским, сообщает RT со ссылкой на Le Monde.

В своем обращении Федоров также отметил коррупцию в стране и выступил с критикой действующих властей. В СМИ отметили, что это произошло спустя месяц после отставки. Это может указывать на то, что Федоров решил "свести счеты" с Зеленским "в резкой форме".

Кадровые перестановки на Украине начались в июле. Кроме Федорова, в отставку была отправлена премьер-министр Юлия Свириденко и другие члены правительства, а Александра Сырского уволили с поста главнокомандующего украинской армией.

Однако в результате это обернулось для Зеленского политическим кризисом. В СМИ подчеркивали, что увольнение Федорова вызвало массовые протесты и последствия данного решения ощущаются до сих пор.

