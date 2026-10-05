Биохакер и блогер Андрей Арбенин скончался в 31 год

Фото: телеграм-канал "БИОХАКИНГ И НООТРОПЫ | АНДРЕЙ АРБЕНИН"

Блогер и автор телеграм-канала "Биохакинг и ноотропы" Андрей Арбенин скончался на 32-м году жизни. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на публикацию его магазина Arbenin Shop.

Как говорится в сообщении, в настоящий момент близкие занимаются возвращением тела Арбенина в Россию из Казахстана. Выясняются обстоятельства случившегося. Представители проекта не исключают, что смерть может носить криминальный характер. По их словам, возбуждено уголовное дело, проводится токсикологическая экспертиза. Среди версий – непредумышленное причинение смерти.

Тем временем в интернете появилась версия, что во время поездки в Казахстан блогеру могли дать седативный препарат для получения доступа к его банковским счетам и криптокошелькам. Причиной смерти якобы могло стать взаимодействие с принимаемыми им антидепрессантами. Эта информация пока не подтверждена.

В своем канале "Биохакинг и ноотропы" Арбенин демонстрировал эксперименты с добавками и препаратами, делился информацией о сне, работе мозга, физической активности и гормональном фоне. В своих онлайн-магазинах он продавал ноотропы – препараты, якобы улучшающие когнитивные способности. Однако исследования ученых не подтверждают их реальную пользу.

