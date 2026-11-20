Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев (Яна Троянова признана в РФ иноагентом, включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Суд в Москве оштрафовал актрису Яну Троянову (признана в РФ иноагентом, включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Актриса не предоставила сведения о себе в уполномоченный орган. Размер назначенного за это штрафа составил 50 тысяч рублей.

В 2024 году во время интервью Троянова публично назвала заслуженным призыв к убийству русских, в том числе детей. После этого против нее завели уголовное дело, также ее заочно арестовали.

В октябре 2025-го прокуратура Москвы утвердила актрисе обвинение в публичных призывах к терроризму, возбуждении ненависти и вражды, унижении человеческого достоинства людей по признаку национальности и в уклонении от обязанностей иноагента. В ноябре того же года ее заочно приговорили к 8 годам колонии.