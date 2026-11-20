Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

Вход и выход через первые два вестибюля станции "Сокольники" Сокольнической линии временно недоступны. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Ограничение ввели по требованию полиции. Чтобы попасть на станцию, пассажиров попросили воспользоваться выходами № 3–5 Большой кольцевой линии.

Ранее сообщалось, что реставрацию восточного вестибюля станции "Площадь Революции" столичного метро планируют закончить до конца 2027 года. Восточный вестибюль станции расположен в линии домов в Богоявленском переулке. Он начал работать 21 декабря 1947 года – почти через 10 лет после открытия самой станции, построенной по проекту архитектора Алексея Душкина.

В 2008 году вестибюль закрывали на реконструкцию и замену эскалаторов. Сейчас специалисты переустраивают кровлю, ремонтируют технические помещения в исторической части здания и пассажирскую зону. Также планируется заменить старые инженерные системы на современные. После этого вестибюль вновь откроют для прохода на платформу.

