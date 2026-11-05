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05 ноября, 15:43

Транспорт

Реставрацию вестибюля станции метро "Площадь Революции" завершат до конца 2027 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Реставрацию восточного вестибюля станции "Площадь Революции" столичного метро планируют закончить до конца 2027 года. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе девелопера, который проводит работы в рамках проекта жилого квартала.

Восточный вестибюль станции расположен в линии домов в Богоявленском переулке. Он начал работать 21 декабря 1947 года – почти через 10 лет после открытия самой станции, построенной по проекту архитектора Алексея Душкина. В 2008 году вестибюль закрывали на реконструкцию и замену эскалаторов.

Сейчас специалисты переустраивают кровлю, ремонтируют технические помещения в исторической части здания и пассажирскую зону. Также планируется заменить старые инженерные системы на современные. После этого вестибюль вновь откроют для прохода на платформу.

На втором этапе работ возведут дополнительные помещения для нужд метрополитена на месте демонтированных ветхих хозяйственных пристроек. Кроме того, специалисты завершат реставрацию фасадов.

Отмечается, что работы ведутся в рамках строительства делюкс-квартала "Николь" в историческом центре Москвы. Возведение новых зданий в этой части города требует особого внимания к существующей застройке и инженерной инфраструктуре.

После завершения работ в корпусах в Богоявленском переулке на первых этажах откроют бутики и кафе. Выше разместятся жилые лоты.

Тем временем выход № 1 станции "Планерная" закрыт до 8 ноября включительно. Пассажирам рекомендовано пользоваться выходом № 2. Ограничение связано с необходимостью безопасно демонтировать навес.

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