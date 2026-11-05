Депутат Милонов назвал наличие пиццы в школах делом учащихся и их родителей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин​

Вопрос наличия пиццы в школьных столовых должны решать сами учащиеся и их родители. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Он отметил, что выступает исключительно против невкусной пиццы, приготовленной из некачественных ингредиентов. При этом парламентарий не видит никакой проблемы в том, что дети будут есть вкусную пиццу на переменах.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал запретить пиццу в России, начав с учебных заведений. По его словам, граждане растут на "заморском фастфуде" из недружественного государства, которым является Италия.

Позже советник президента РФ Елена Ямпольская заявила, что пиццы не должно быть в школьном меню, так как это вредная для детей пища. С ней согласился и академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он указал на необходимость воспитывать у подрастающего поколения культуру правильного питания.