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05 ноября, 12:49

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Courier Mail: в Австралии шеф-повара уволили за отказ добавлять ананасы в пиццу

В Австралии итальянского шеф-повара уволили за отказ добавлять ананасы в пиццу

Фото: 123RF.com/dragon_fang

Шеф-повара итальянского ресторана La Costa Давиде Тамбуреллу уволили в австралийском городе Брисбене за отказ добавлять ананасы в пиццу. Об этом сообщила местная газета The Courier Mail.

Увольнение произошло в мае. Руководство объяснило решение претензиями к качеству работы: среди причин назвали вспыльчивость и конфликтность, а также "принципиальный отказ добавлять ананасы в пиццу".

Тамбурелла знал, что начальство требует класть ананас, если об этом просят клиенты, но не стал этого делать. Пицца с ананасами, по его словам, – "оскорбление его итальянской культуры".

В июле Тамбурелла подал жалобу в австралийскую комиссию по справедливым трудовым отношениям, обвинив бывших работодателей в "несправедливом увольнении". В ноябре комиссия ее отклонила, так как заявление было подано с нарушением установленных сроков.

Согласно профилю шеф-повара в одной из соцсетей, в настоящее время он работает в другом итальянском ресторане Брисбена.

Ранее в американском штате Алабама сотрудницу суши-бара уволили после того, как она съела конфеты с крыльца чужого дома на Хеллоуин. Заведение осудило поведение работницы. Причиной увольнения стали не только кража сладостей, но и лживость, так как женщина соврала во время разбирательства.

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