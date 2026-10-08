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08 октября, 20:26

В мире

В Малайзии мужчина вырвал волосы из груди и подложил их в блюдо, чтобы не платить

Фото: 123RF.com/artboy14

В Малайзии иностранец вырвал волосы из груди и подложил в ресторанное блюдо, чтобы не платить за ужин. Об этом сообщило издание MSNews, передает "Газета.ру".

Инцидент произошел 4 октября в Джорджтауне. Пара заказала в ресторане жареную лапшу, яйца и напитки. Общая сумма заказа составила около 30 ринггитов, или 613 рублей. В какой-то момент мужчина обратился к официанту и сообщил, что в его еде обнаружены волосы.

Менеджер ресторана выразил сомнения в правдивости заявления, поскольку на тарелке лежало всего 6–7 коротких прядей, которые не напоминали ресницы. Пока сотрудники ресторана изучали блюдо, пара предприняла попытку покинуть заведение, не расплатившись.

На требование оплатить счет мужчина ответил отказом, сославшись на низкое качество еды, и покинул ресторан вместе с женщиной. Позднее менеджер изучил записи с камер наблюдения и убедился в своих подозрениях.

На кадрах видно, как мужчина несколько раз запускал руку под рубашку, вырывал волосы из груди и клал их на тарелку. Женщина, сидевшая рядом, делала вид, что не замечает происходящего, и продолжала листать меню.

Ранее сальмонеллу и листерию обнаружили в мясных полуфабрикатах компании "Ермолино", которые продавались в Санкт-Петербурге. В частности, бактерии рода Salmonella нашли в голубцах "Сельские", а в котлетах "Домашние" с чесноком выявили Listeria monocytogenes – возбудителя листериоза.

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