Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Снег, местами сильный, метель и порывы ветра до 17 метров в секунду ожидаются в Москве 24 и 25 ноября. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы, призвав жителей и гостей города соблюдать осторожность.

Рекомендуется не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили. Водителям следует соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и при необходимости проводят регламентные работы с учетом погодных условий.

Ранее синоптики предупредили, что Москва и область окажутся во власти мощного южного циклона. Он принесет непогоду, которая будет сохраняться до 26 ноября.

За несколько дней выпадет от 11 до 16 миллиметров осадков, а высота снежного покрова достигнет 10 сантиметров. Днем температура будет минус 1–6 градусов, ночью – до минус 7.